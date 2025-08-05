Власти Киева внесли в базу «Миротворца»* четырехлетнего ребенка из России

Четырехлетнего ребенка из России внесли в базу данных украинского интернет-сайта «Миротворец»*. Маленького россиянина обвинили в сознательных нарушениях при посещении территории Российской Федерации, которую Киев считает своей, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ребенок ездил из Ростовской области в ЛНР через пункт пропуска Новошахтинск. В карточке указаны его полные имя, дата рождения и предполагаемые даты пересечения границы. Также опубликованные данные о документах и госномере машины, на которой, как предполагается, россиянин следовал.

Ранее Киев также внес в упомянутую базу данные 16-и-17-летнего подростков Никиты и Александра – оба граждане РФ. Причем их имена, адреса и профили в соцсетях оказались в открытом доступе без их согласия.

* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов