Власти Казани заявили о нехватке учителей начальных классов, математики и русского языка

В Казани в последние три года сохраняется дефицит учителей начальных классов, математики и русского языка. Решать эту проблему власти города пытаются с помощью целевого обучения, сообщил начальник Управления образования Ирек Ризванов в отчете мэру города Ильсуру Метшину об итогах работы за минувший год.

Так, Управление образования сотрудничает с казанским педагогическим колледжем и КФУ, ежегодно проводится конкурсный отбор на целевое обучение для дальнейшего трудоустройства, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«С первого курса студенты тесно взаимодействуют с образовательной организацией, в которой будут работать. На сегодня по целевой квоте в вузах учатся 195 студентов», – сообщил Ризванов.

Всего в детсадах, школах и учреждениях допобразования города, по его сданным, работают 16,7 тыс. педагогов, при этом доля учителей в возрасте до 35 лет – более 32%. Это выше, чем в целом по России. А вот средний возраст руководителей составляет 51 год, при этом в 12 школах города директора – это молодые люди в возрасте до 35 лет.