В Казани появится новый автобусный маршрут до поселка Привольный

В Казани появится новый маршрут автобуса: №94. Он свяжет станцию метро «Дубравная» и жилмассив Привольный, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.

Он затронет следующие остановки:

Ул.Ю.Фучика

Ул.Ю.Фучика

Ул.Генерала Сафиуллина

Ул.Комиссара Габишева

жилой массив «Алтан»

9-й микрорайон

Ул.Кул Гали

жилой массив Восточный

Ул.Рассветная

Ул.Рябиновая

Ул.Овражная

Жилой массив «Вишневка»

Ул.Усердная

Ул.Чэчэк

Жилой массив «Привольный».

Этот автобус обещали запустить жителям поселков Вишневка и Привольный, после многочисленных жалоб на невозможность добраться до школы.