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3 июня 2021  12:03

В Казани появится новый автобусный маршрут до поселка Привольный

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В Казани появится новый маршрут автобуса: №94. Он свяжет станцию метро «Дубравная» и жилмассив Привольный, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.

Он затронет следующие остановки:

  • Ул.Ю.Фучика  
  • Ул.Ю.Фучика  
  • Ул.Генерала Сафиуллина  
  • Ул.Комиссара Габишева  
  • жилой массив «Алтан»  
  • 9-й микрорайон  
  • Ул.Кул Гали  
  • жилой массив Восточный  
  • Ул.Рассветная  
  • Ул.Рябиновая  
  • Ул.Овражная  
  • Жилой массив «Вишневка»  
  • Ул.Усердная  
  • Ул.Чэчэк  
  • Жилой массив «Привольный».

Этот автобус обещали запустить жителям поселков Вишневка и Привольный, после многочисленных жалоб на невозможность добраться до школы.

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