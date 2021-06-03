В Казани появится новый автобусный маршрут до поселка Привольный

В Казани появится новый маршрут автобуса: №94. Он свяжет станцию метро «Дубравная» и жилмассив Привольный, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.
Он затронет следующие остановки:
- Ул.Ю.Фучика
- Ул.Ю.Фучика
- Ул.Генерала Сафиуллина
- Ул.Комиссара Габишева
- жилой массив «Алтан»
- 9-й микрорайон
- Ул.Кул Гали
- жилой массив Восточный
- Ул.Рассветная
- Ул.Рябиновая
- Ул.Овражная
- Жилой массив «Вишневка»
- Ул.Усердная
- Ул.Чэчэк
- Жилой массив «Привольный».
Этот автобус обещали запустить жителям поселков Вишневка и Привольный, после многочисленных жалоб на невозможность добраться до школы.