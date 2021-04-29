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Ру Тат
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29 апреля 2021  16:05
Марат Ишкильдин

Власти Казани планируют построить на территории «Аметьево» 357,7 тыс. кв. метров жилья

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В Казани на территории «Аметьево» планируют построить 357,7 тыс. кв. метров жилья. Информация об этом размещена в сборнике документов исполкома от 29 апреля.

«Общая площадь квартир планируемой многоквартирной многоэтажной и среднеэтажной застройки — 357,5 тыс. кв. м», — сообщается в документах. 

Дополнительно там будут построены 50 домов малоэтажной индивидуальной и блокированной застройки.

«Проект планировки территории (ППТ) предусматривает максимальные объемы строительства, которые допускаются на территории. Однако ППТ еще не утвержден, он только выносится на общественные обсуждения», — рассказали ИА «Татар-информ» в мэрии.

Также там запланированы дошкольные общеобразовательные учреждения на 1,1 тыс. мест и школы на 2,3 тыс. мест, поликлиники, а также автопарковки на более чем 4 тыс. машиномест. 

Территория «Аметьево» ограничена улицей Достоевского на севере; железнодорожными путями Казань — Аметьево на востоке; улицами Подаметьевская и Тихомирнова на юго-западе и Рощей Фрунзе, Шамовским оврагом и Вишневского на северо-западе.

Общая площадь территории в границах проекта планировки составляет 288 га.

строительство Аметьево
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