Власти Казани запланировали капремонт трех музыкальных школ и двух библиотек

В 2021 году в Казани впервые проведут капремонт не только школ и детсадов, но также учреждений дополнительного образования. Планируется обновить три музыкальных школы и две библиотеки, рассказал мэр столицы РТ Ильсур Метшин в эфире программы «Актуальная тема» на телеканале «Эфир».

Программа капремонта затронет музыкальную школу №1 им.Петра Чайковского, а также музыкальные школы на ул.Баруди и в поселке Юдино. Из библиотек повезло учреждениям на улицах Мавлютова и Баруди.

«В этом году мы также собираемся отремонтировать 10 детсадов, построить 8 дошкольных учреждений и две школы», – напомнил Метшин.

Также на 2021 год запланирован ремонт подростковых клубов «Сандугач» (ул.Гагарина, 77б) и «Икар» (ул.Рахимова, 23, поселок Левченко).