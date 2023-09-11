Власти Казани хотят открыть еще четыре платные муниципальные парковки

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В Казани планируют открыть еще четыре платные муниципальные парковки. В настоящее время проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Новые машино-места появятся на следующих улицах:

— Челнышевского (нечетная сторона — от пересечения с ул.Московской, до пересечения с ул.Лево-Булачной) — 12 мест;

— Адоратского (четная сторона —от пересечения с ул.Маршала Чуйкова, до пересечения с ул.Академика Лаврентьева — 15 мест;

— Жимешле (от пересечения с ул.Дубравная, напротив здания № 2 стр.1 по ул.Дубравная) 79 мест

— Местный проезд (от пересечения с ул.Подлужная до пересечения с Кремлевской набережной) — 33 места.

Стоимость стоянки транспорта на первой и четвертой составит по 50 рублей в час, на второй и третьей — 30 рублей.

Кроме того, на одно место уменьшится парковка в местном проезде на пересечении с ул.Бондаренко до пересечения с ул.Абсалямова — до 61; со 140 до 89 — по ул. Патриса Лумумбы (перед домом № 40 по ул.Аэропортовской).

И напротив, на 16 мест — до 93 — расширится парковка по улице Нигматуллина. Теперь она будет занимать не только нечетную, но и четную сторону улицы от пересечения с Сибгата Хакима до Чистопольской.

В общей сложности число машино-мест на муниципальных парковках в столице РТ вырастет на 103 — до 8994.

Ранее «Татар-информ» привел полный список казанских парковок с повышенным тарифом до 100 руб. в час.