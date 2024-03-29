Власти Казани хотят добиться переработки как минимум половины ежедневно вывозимых отходов

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани на полигоны ежедневно вывозится 1600-1800 тонн мусора – в перспективе планируется перерабатывать как минимум половину образующихся отходов. Об этом мэр Ильсур Метшин рассказал во время посещения предприятия по производству мебели из вторичного сырья

«Ежедневно из Казани на мусорные полигоны вывозится 1600–1800 тонн отходов. Надо добиваться, чтобы мы перерабатывали как минимум половину из этого объема. Задача амбициозная, но лучшие города мира это прошли. В России пока таких примеров немного, но нам не привыкать быть в числе первых», – отметил градоначальник.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Он поблагодарил основателей мастерской Qullar – выпускников КГАСУ Константина Максимова и Александра Николаева – за их работу. Предприятие на протяжении уже трех лет занимается производством уличной и интерьерной мебели из переработанного пластика, в месяц перерабатывается до 1 тыс. тонн пластика. Из них создаются столы, стулья, урны, книжные полки и пр. На сегодняшний день в России подобных производств насчитывается не больше десяти.

Мастерская специально для общественных пространств города разработала линейку уличной мебели из переработанного пластика. МАФы были установлены во многих локациях Казани: в экстрим-парке «Урам», на пешеходной улице Баумана, на территории возле станции метро «Кремлевская» и перед Центром семьи «Казан».