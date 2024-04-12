Власти Казани взяли под контроль «зебр» и уличную торговлю на Баумана

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Аниматорам с пешеходной улицы Баумана теперь придется участвовать в электронном аукционе для того, чтобы иметь возможность работать на данной площадке. Новый порядок организации и размещения объектов уличной торговли и оказания услуг утвержден в горисполкоме – постановление опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов на сайте мэрии Казани.

«Уличная торговля и оказание услуг считаются разрешенными в установленном месте в случае, когда субъектом уличной торговли (субъектом по оказанию услуг) заключен соответствующий договор с уполномоченным органом на размещение объекта уличной торговли и оказания услуг в установленных местах <...>», – говорится в документе.

Кроме того, определена единственная площадка, где разрешена уличная торговля и оказание услуг, – территория перед домом №70а по ул. Баумана (площадь – 100 кв. метров). Власти обязали оказывающего услуги иметь «определенный уровень профессионализма, соответствующие сценическому, творческому образу одежду и внешний вид», а также обеспечить уборку рабочего места (на расстоянии 10 метров по периметру). У лица, оказывающего услуги, должен иметься договор на право оказания услуг и иные документы, идентифицирующие субъекта по оказанию услуг в месте их предоставления; бейдж с указанием ФИО, прейскурант, утвержденный субъектом по оказанию услуг и выполненный машинописным текстом.

К объектам уличной торговли отнесли нестационарные торговые объекты и объекты общепита, а также лотки, тентовые палатки, зонтики, корзины, переносные прилавки, ручные тележки и иные приспособления для демонстрации, удобства переноски и продажи товаров.

Поясняется, что изменения коснулись самозанятых, ИП и юрлиц, зарегистрированных в порядке, предусмотренном законодательством РФ, которые оказывают услуги по развлечению населения: фотографирование, в том числе около аниматоров в костюмах ростовых кукол, с животными и птицами, плетение афрокосичек, нанесение аквагрима, мехенди (тату хной), расклады, предсказания, услуги астролога/нумеролога, аттракционы, развлечение на батуте, услуги проката – прокат спортоборудования, судомодельный прокат, спортивно-развлекательные объекты (тир, вейк-парк, скай-парк, сап-борды).

Напомним, в 2022 году власти Казани запустили цифровую платформу «Art-проспект», чтобы навести порядок с выступлениями уличных артистов. С помощью нее жители и гости Казани могут забронировать свое выступление на одной из 26 площадок города на три часа. Нелегалам грозит штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей. Взять под контроль работу аниматоров, подрабатывающих на пешеходной улице Баумана, власти решили еще в 2021 году на фоне жалоб на деятельность «зебр» и «лошадей».