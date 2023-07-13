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Власти Казани выкупят у собственников помещения в аварийном доме в Юдино
Власти Казани выкупят у собственников жилые помещения в аварийном и подлежащем сносу доме №9 по ул.Железнодорожников, а также изымут для муниципальных нужд земельный участок под домом площадью 1 578,0 кв.метров. Соответствующее постановление опубликовано в сегодняшнем Сборнике документов и муниципальных правовых актов.
Администрации Кировского и Московского районов поручено в течение десяти десяти дней с момента принятия настоящего постановления направить собственникам жилых помещений уведомление об изъятии недвижимости. Управлению жилищной политики – провести рыночную оценку изымаемых жилых помещений. Финансовому управлению –обеспечить финансирование мероприятий, направленных на выполнение настоящего постановления.
Указанный дом, расположенный в казанском поселке Юдино, был признан аварийным и подлежащим сносу в сентябре 2018 года. Собственники не выполнили требование о сносе дома. В доме расположены восемь квартир.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Кировском районе Казани снесут пять аварийных многоквартирных домов.
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