Власти Казани выкупят квартиры у собственников аварийного дома в Новом Аракчино

Власти Казани выкупят квартиры у собственников дома, располагающегося на Поселковом Переулке в Новом Аракчино. Двухэтажное здание было признано аварийным в 2013 году, следует из сборника документов и правовых актов, опубликованного казанской мэрией.

Помимо этого, планируется изъять земельный участок площадью 1017 кв. метров, на котором находится дом.

«Изъять путем выкупа для муниципальных нужд», — отмечается в документе. Меры принимаются из-за неисполнения собственником требований о сносе дома.

В перечне, приведенном в документе, — три квартиры, площадь которых составляет от 17 до 33 кв. метров. Помещения будут оценены, а затем изъяты. Срок действия постановления — три года.