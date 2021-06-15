Власти Казани выделят на ремонт 25 муниципальных объектов 749 млн рублей

В Казани на ремонт 25 городских учреждений потратят 749 млн рублей. Об этом на совещании в мэрии столицы Татарстана рассказал директор городского Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Петр Королев.

«Всего в этом году планируется провести капитальный ремонт 15 детсадов, трех подростковых клубов, двух музыкальных школ и четырех учреждений спортивного назначения», — пояснил докладчик.

На ремонт детсадов выделят более 327 млн рублей, на спортобъекты — более 325 млн рублей, на музыкальные школы — почти 55 млн рублей, а на подростковые клубы — 41 млн рублей. Всего на приведение в порядок 25 объектов потратят 749 млн рублей.

Кроме того, в городе отремонтируют 43 школьных столовых и перепрофилируют старшие группы под ясельные в 37 детских садах. Столовые отремонтируют за 297 млн рублей, реконструкция детсадов под ясли обойдется в 90 млн.

Помимо этого, в 201 учреждении пройдет текущий ремонт за 291 млн рублей.