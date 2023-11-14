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Власти Казани выделят 66 млн рублей на уборку самолетов
66 млн рублей выделят власти Казани на обслуживание самолетов. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.
По данным публикации, услуги оказываются «согласно техзаданию для нужд АО "Международный аэропорт „Казань"». В задачи исполнителя войдет уборка кабин экипажа, пассажирских салонов, вестибюлей и гардеробов, а также уборка на кухнях, в буфетах и туалетах.
Отметим, что подрядчику придется убраться в 42 самолетах.
Уточняется, что заявку можно подать до 27 ноября 2023 года.
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