news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 14 ноября 2023 15:24

Власти Казани выделят 66 млн рублей на уборку самолетов

Скопировать ссылку

66 млн рублей выделят власти Казани на обслуживание самолетов. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

По данным публикации, услуги оказываются «согласно техзаданию для нужд АО "Международный аэропорт „Казань"». В задачи исполнителя войдет уборка кабин экипажа, пассажирских салонов, вестибюлей и гардеробов, а также уборка на кухнях, в буфетах и туалетах.

Отметим, что подрядчику придется убраться в 42 самолетах.

Уточняется, что заявку можно подать до 27 ноября 2023 года.

#самолет #уборка #Казань #аэропорт
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100