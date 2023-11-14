Власти Казани выделят 15 млн рублей на поставку пароконвектоматов

15 млн рублей (155,15 тысячи евро) выделят власти Казани на поставку 6 пароконвектоматов и 6 вкатных тележек. Заказчиком оборудования выступил «Департамент продовольствия и соцпитания города».

Согласно документу, опубликованному на сайте госзакупок, цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, маркировку, страховку, доставку, погрузку, монтаж и настройку оборудования. Также в сумме предусмотрены таможенные пошлины и другие налоги.

Уточняется и место доставки - ул. Тульская, 56.

«Поставка товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, но не позже 31.01.2024 года, монтаж, пуско-наладка и ввод оборудования в эксплуатацию в день поставки», - говорится в документе.

Гарантийные требования к товару - не менее 12 месяцев, после ввода в эксплуатацию.

Подать заявку можно до 22 ноября 2023 года. Участниками аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Пароконвектомат — это универсальная печь, совмещающая два метода приготовления: принудительную конвекцию и обработку паром.