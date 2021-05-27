Власти Казани выделят в Советском районе земельный участок под многоэтажный дом

Исполком Казани выделит земельный участок на улице Олонецкая в Советском районе города для строительства многоэтажного жилого дома. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии за 27 мая.

«Предоставить обществу с ограниченной ответственностью „СК ‟Поволжье‟“ разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка <...> по ул. Олонецкая Советского района г. Казани — многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», — говорится в проекте постановления исполкома.

Общая площадь земельного участка составляет 2 363 кв. метра.

Мэрия также назначила общественные слушания по вопросу выделения земельного участка для строительства многоэтажки, которые пройдут с 27 мая по 24 июня.