Власти Казани выделили новый участок под строительство домов для обманутых дольщиков

На улице Аграрная в Казани выделили земельный участок под строительство домов для обманутых дольщиков. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии за 20 мая.

«Республиканскому фонду поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка под кадастровым номером 16:50:050152:1391 площадью 12 110 кв. метров по улице Аграрная — многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) в зоне специального назначения», — сообщается в документах.

Помимо этого, для высотной застройки исполком выделил Комитету земельных и имущественных отношений Казани два участка по проспекту Победы. Их площадь составляет в 778 кв. метров и 7,2 тыс. кв. метров.

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя руководителя исполкома Казани Азата Нигматзянова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани осталось построить семь домов для обманутых дольщиков.