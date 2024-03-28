Власти Казани выделили 470 земельных участков для многодетных семей

Власти Казани выделили для многодетных семей 470 земельных участков рядом с деревней Яшь Кеч в Высокогорском районе Татарстана. Постановление, подписанное руководителем исполкома Рустемом Гафаровым, опубликовано в новом выпуске Электронного сборника документов и правовых актов.

«Внести в перечень земельных участков, бесплатно предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, постоянно проживающим на территории муниципального образования города Казани, для осуществления индивидуального жилищного строительства», – сказано в документе.

В мэрии уточнили, что земли начнут распределять во второй половине апреля – начале мая. Сейчас проходит распределение участков, выделенных ранее. В списки включены более 18 тыс. многодетных семей Казани. Всего с начала реализации программы в 2011 году этой возможностью воспользовались 7 454 семьи.