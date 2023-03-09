Власти Казани увеличили количество мест для проведения сезонных тематических ярмарок

В Казани внесли изменения в план организации и схемы размещения сезонных тематических ярмарок на территории города. В перечень торговых точек добавлено еще 27 площадок, следует из постановления исполкома.

Общее количество мест для проведения сезонных тематических ярмарок увеличилось с 47 до 74, площадь каждой площадки варьируется от 20 до 300 квадратных метров.

Самая большая площадка предоставлена в Приволжском районе Казани по ул. Рихарда Зорге, 75, ее площадь составляет 300 кв.м, расположится на ней могут до 20 предпринимателей.

Самый маленький участок площадью 20 кв.м находится в Приволжском районе города по ул. Павлюхина, 73, торговать на нем смогут до двух предпринимателей. Площадь большинства других площадок – 45 кв.м, вместиться на них смогут до трех предпринимателей.

Напомним, в ноябре прошлого года власти Казани утвердили план организации и схемы размещения сезонных тематических ярмарок, который состоял из 47 площадок.