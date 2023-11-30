Власти Казани увеличили число пунктов, куда можно сдать ртутьсодержащие лампы

В Казани увеличили количество мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп. Постановление опубликовано в новом выпуске Сборника документов и правовых актов на портале мэрии.

Жители города смогут сдать отходы первого класса опасности в пяти районах по адресам:

Авиастроительный (Калинина, № 2А, к.1; Беломорская, д.69Г. 2);

Кировский (пер. Осиновский, № 8, Культурный центр «Залесный»; Приволжская, № 97А ДК в жилом массиве Красная Горка);

Московский (ул. Химиков, № 11, ДК «Юность»; проспект Ибрагимова, № 56, ТРЦ «Тандем»);

Приволжский (Ново-Давликеевская, № 4А, ДК в жилом массиве Мирный, ул. Калинина, №60А, ДК в жилом массиве Отары, Оренбургский тракт, №22А, ТЦ «Бахетле»);

Советский район (ул. Николая Ершова, №57А, Культурный центр «Сайдаш»; Интернациональная, № 24, ДК в жилом массиве Константиновка; Локаторная, № 25Б, ДК в жилом массиве Нагорный; ул. Нардуган, № 45, ДК в жилом массиве Вознесенское; проспект Победы, № 91, ТРЦ «Южный»).

Таким образом, новые пункты приема появились в Московском (проспект Ибрагимова, № 56, ТРЦ «Тандем»), Приволжском (Оренбургский тракт, №22А, ТЦ «Бахетле»), Советском (проспект Победы, № 91, ТРЦ «Южный») районах города. В Авиастроительном и Кировском их количество сократилось.