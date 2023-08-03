Власти Казани утвердили список театров, которым можно выступать в школах и детсадах

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Власти Казани определили театры и организации, которые могут выступать в городских школах и детских садах. Приказ Управления образования горисполкома опубликован в новом выпуске Сборника документов и правовых актов.

«Утвердить реестр организаций, осуществляющих театрализованную и иную культурно-просветительскую деятельность в муниципальных образовательных учреждениях г. Казани», – сказано в документе.

Всего в приложении указаны 45 организаций, ряд из них могут выступать с театральной и просветительской деятельностью лишь в школах (театральные уроки-спектакли, музейное занятие «Живые тропические бабочки», творческая мастерская «Классный час» и пр.).