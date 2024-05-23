Власти Казани утвердили список пляжей и мест отдыха на 2024 год

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В Казани утвержден перечень пляжей и организованных мест отдыха на текущий год. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов мэрии столицы РТ.

Список не изменился с прошлого года и по-прежнему включает восемь локаций. Это пять пляжей: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Большое Лебяжье» и «Комсомольский», а также три организованных места отдыха: «Озеро Изумрудное», «Озеро Лебяжье» и «Парк Победы» (берег озера на территории общественного пространства).

Пять утвержденных мест находятся в Кировском районе Казани, по одному — в Вахитовском, Советском и Ново-Савиновском.

Управление гражданской защиты исполкома должно заключить контракты с организациями, которые займутся содержанием объектов, водолазным обследованием дна водоемов и мест отдыха, организацией работы спасательных и медпунктов, анализом воды и почвы перед открытием площадок.

С 1 июня по 1 сентября на площадках начнут работать общественные спасательные посты, а на пляжах «Озеро Комсомольское» и «Озеро Большое Лебяжье» — дополнительные посты спасателей, которые будут работать ежедневно с 8 утра до 8 вечера. На пляжах «Нижнее Заречье» и «Озеро Комсомольское» режим работы спасателей будет на час дольше — до 21.00.

Завершение подготовки пляжей запланировано в срок до 25 мая.