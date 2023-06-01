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Общество 1 июня 2023 11:25

Власти Казани утвердили список городских пляжей на купальный сезон — 2023

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Исполком Казани утвердил перечень пляжей и организованных мест отдыха на купальный сезон — 2023. В течение лета на этих объектах организуют спасательные посты и будут работать спасатели. Постановление размещено в Сборнике документов и муниципальных правовых актов, опубликованном на сайте мэрии.

«В период с 1 июня 2023 года по 1 сентября 2023 года совместно с администрациями районов исполнительного комитета г. Казани, Управлением культуры исполнительного комитета г. Казани, собственниками пляжей и арендаторами организовать на пляжах и в организованных местах отдыха у воды ведомственные и общественные спасательные посты, установить режим работы спасателей на пляжах с 09.00 до 20.00 ежедневно», — говорится в документе.

В перечень вошли пляжи:

  • «Локомотив» (Вахитовский район, Волга);
  • «Нижнее Заречье» (Кировский район, Казанка),
  • «Озеро Глубокое» (Кировский район);
  • «Комсомольский» (Советский район, жилой массив Дербышки);
  • «Озеро Большое Лебяжье» (Кировский район, территория озер Лебяжье);

Также в списке указаны три объекта – организованные места отдыха:

  • «Озеро Изумрудное» (Кировский район, жилой массив Юдино);
  • «Озеро Малое Лебяжье» (Кировский район, территория озер Лебяжье);
  • «Парк Победы» (Ново-Савиновский район, берег озера в парке Победы).
#пляжи
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