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Власти Казани утвердили список городских пляжей на купальный сезон — 2023
Исполком Казани утвердил перечень пляжей и организованных мест отдыха на купальный сезон — 2023. В течение лета на этих объектах организуют спасательные посты и будут работать спасатели. Постановление размещено в Сборнике документов и муниципальных правовых актов, опубликованном на сайте мэрии.
«В период с 1 июня 2023 года по 1 сентября 2023 года совместно с администрациями районов исполнительного комитета г. Казани, Управлением культуры исполнительного комитета г. Казани, собственниками пляжей и арендаторами организовать на пляжах и в организованных местах отдыха у воды ведомственные и общественные спасательные посты, установить режим работы спасателей на пляжах с 09.00 до 20.00 ежедневно», — говорится в документе.
В перечень вошли пляжи:
- «Локомотив» (Вахитовский район, Волга);
- «Нижнее Заречье» (Кировский район, Казанка),
- «Озеро Глубокое» (Кировский район);
- «Комсомольский» (Советский район, жилой массив Дербышки);
- «Озеро Большое Лебяжье» (Кировский район, территория озер Лебяжье);
Также в списке указаны три объекта – организованные места отдыха:
- «Озеро Изумрудное» (Кировский район, жилой массив Юдино);
- «Озеро Малое Лебяжье» (Кировский район, территория озер Лебяжье);
- «Парк Победы» (Ново-Савиновский район, берег озера в парке Победы).
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