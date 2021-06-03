Власти Казани утвердили создание маневренного муниципального жилищного фонда

В Казани создали маневренный жилищный фонд. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии за 3 июня.

«Утвердить Положение о маневренном муниципальном жилищном фонде города

Казани», — сообщается в документах.

Маневренный фонд формируется из состоящих в муниципальной собственности свободных жилых помещений и приобретенного за счет средств бюджета Казани жилья. Жилые помещения фонда предоставляются из расчета не менее шести кв. метров жилплощади на человека.

Расходы на содержание, текущий ремонт и оплату жилищно-коммунальных услуг

помещений маневренного фонда осуществляются Комитетом ЖКХ.

Жилье фонда не подлежит приватизации, обмену, отчуждению, передаче в аренду и в поднаем.