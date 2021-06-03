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Ру Тат
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3 июня 2021  10:56
Марат Ишкильдин

Власти Казани утвердили создание маневренного муниципального жилищного фонда

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В Казани создали маневренный жилищный фонд. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии за 3 июня. 

«Утвердить Положение о маневренном муниципальном жилищном фонде города
Казани», — сообщается в документах.

Маневренный фонд формируется из состоящих в муниципальной собственности свободных жилых помещений и приобретенного за счет средств бюджета Казани жилья. Жилые помещения фонда предоставляются из расчета не менее шести кв. метров жилплощади на человека.

Расходы на содержание, текущий ремонт и оплату жилищно-коммунальных услуг
помещений маневренного фонда осуществляются Комитетом ЖКХ.

Жилье фонда не подлежит приватизации, обмену, отчуждению, передаче в аренду и в поднаем.

#маневренный фонд
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