Власти Казани утвердили план мероприятий к Декаде инвалидов

Власти Казани утвердили план мероприятий по проведению Декады инвалидов, которая проводится ежегодно в период с 1 по 10 декабря. Постановление опубликовано в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» на сайте мэрии столицы РТ.

«В соответствии с принятой 14 сентября 1992 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 3 декабря Международным днем инвалидов в городе Казани ежегодно с 1 по 10 декабря проводится Декада инвалидов. В целях более эффективного решения вопросов социальной защиты лиц с ограниченными физическими возможностями, принятия дополнительных мер по оказанию всесторонней помощи инвалидам, подготовки и проведения комплекса мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, постановляю утвердить план мероприятий <...>», – сказано в документе.

Главам администраций районов города поручено в срок до 20 ноября обеспечить разработку районных планов мероприятий по проведению Декады инвалидов и организовать их исполнение. Cогласно приложению, администрации должны будут организовать выплату единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан.

В городе будут организована индивидуальная работа с инвалидами на дому, проведут спортивные мероприятия, кустовую ярмарку вакансий, а также гала-концерт с участием лиц с ограниченными физическими возможностями «Возьмемся за руки, друзья!». Кроме того, состоятся мероприятия для матерей, воспитывающих детей с ОВЗ, а для молодых людей с ОВЗ – выставки детского творчества и концерты.