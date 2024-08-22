Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Власти Казани утвердили план мероприятий к Декаде инвалидов
Власти Казани утвердили план мероприятий по проведению Декады инвалидов, которая проводится ежегодно в период с 1 по 10 декабря. Постановление опубликовано в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» на сайте мэрии столицы РТ.
«В соответствии с принятой 14 сентября 1992 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 3 декабря Международным днем инвалидов в городе Казани ежегодно с 1 по 10 декабря проводится Декада инвалидов. В целях более эффективного решения вопросов социальной защиты лиц с ограниченными физическими возможностями, принятия дополнительных мер по оказанию всесторонней помощи инвалидам, подготовки и проведения комплекса мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, постановляю утвердить план мероприятий <...>», – сказано в документе.
Главам администраций районов города поручено в срок до 20 ноября обеспечить разработку районных планов мероприятий по проведению Декады инвалидов и организовать их исполнение. Cогласно приложению, администрации должны будут организовать выплату единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан.
В городе будут организована индивидуальная работа с инвалидами на дому, проведут спортивные мероприятия, кустовую ярмарку вакансий, а также гала-концерт с участием лиц с ограниченными физическими возможностями «Возьмемся за руки, друзья!». Кроме того, состоятся мероприятия для матерей, воспитывающих детей с ОВЗ, а для молодых людей с ОВЗ – выставки детского творчества и концерты.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»