Власти Казани утвердили наименования кладбищ города

Власти Казани утвердили наименования кладбищ, расположенных на территории города. Соответствующее постановление исполкома опубликовано сегодня в электронном сборнике документов и муниципальных правовых актов.

«Руководствуясь федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ „О погребении и похоронном деле“ и от 06.10.2003 № 131-ФЗ „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, постановляю утвердить наименования кладбищ г. Казани», — говорится в документе, подписанном руководителем исполкома города Рустемом Гафаровым.

В приложении к документу указаны 30 городских погостов.