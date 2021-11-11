news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
11 ноября 2021  12:04

Власти Казани утвердили наименования кладбищ города

news_top_970_100

Власти Казани утвердили наименования кладбищ, расположенных на территории города. Соответствующее постановление исполкома опубликовано сегодня в электронном сборнике документов и муниципальных правовых актов. 

«Руководствуясь федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ „О погребении и похоронном деле“ и от 06.10.2003 № 131-ФЗ „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, постановляю утвердить наименования кладбищ г. Казани», — говорится в документе, подписанном руководителем исполкома города Рустемом Гафаровым. 

В приложении к документу указаны 30 городских погостов.

#Казань #кладбища
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное