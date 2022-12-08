Власти Казани установили денежную компенсацию семьям с детьми-дошкольниками

Казанским семьям, в которых воспитываются дети, посещающие детсады, установили компенсационные выплаты. Выплаты назначаются с 1 января 2023 года, следует из постановления исполкома, опубликованного в сборнике документов и правовых актов города.

Право на компенсационные выплаты имеют воспитанники муниципальных детсадов и муниципальных групп в частных детсадах. Под муниципальной группой понимается группа детей, направленных в частное образовательное учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного образования, через автоматизированную информационную систему «Электронный детский сад».

Назначать компенсацию будут законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) или его уполномоченному лицу, заключившему договор с детским садом и внесшему плату за присмотр и уход за ребенком с учетом среднедушевого дохода семьи.

Среднедушевой доход семьи в расчетном периоде исчисляется путем деления среднемесячного совокупного дохода семьи на количество членов семьи. Так, при определении размера компенсации в составе семьи учитываются дети, находящиеся на иждивении и не достигшие 18-летнего возраста, дети в возрасте от 18 до 23 лет (не состоящие в браке), обучающиеся по очной форме обучения, в том числе в негосударственных учебных учреждениях, проживающие в семье пасынки и падчерицы и дети, воспитывающиеся в приемных семьях.