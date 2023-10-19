Власти Казани уберут с улиц города пять брошенных автомобилей

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В Казани администрация Вахитовского и Приволжского района уберет пять брошенных автомобилей. На добровольное перемещение владельцам транспортных средств отводится пять дней. Извещение об этом опубликовано в новом выпуске Сборника документов и правовых актов.

«<...> транспортное средство будет перемещено принудительно (эвакуировано) после 24.10.2023 на специализированную стоянку по ул. Аделя Кутуя, 157б», — сказано в документе.

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На специализированной автостоянке автомобиль будет храниться три месяца, в течение этого срока владелец сможет забрать его. В противном случае, отмечается в извещении, «указанное бездействие является основанием для признания транспортного средства бесхозяйным в судебном порядке». Также автовладельцы могут отказаться от права на транспортное средство в пользу организации, осуществляющей утилизацию.