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Казань
10 ноября 2022  11:01

Власти Казани создали комиссию по приему в эксплуатацию ледовой переправы через Волгу

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В Казани создана комиссия по приему в эксплуатацию ледовой переправы через реку Волгу, на участке от поселка Старое Аракчино Казани до Верхнеуслонского муниципального района. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

Необходимость в создании комиссии возникла для обеспечения безопасности жизни людей при пользовании ледовыми переправами на водных объектах города в период с ноября 2022 года по апрель 2023-го, поясняется в документе.

Возглавил комиссию руководитель управления гражданской защиты города Фердинант Тимурханов. В состав новой организации также вошли глава исполкома Верхнеуслонского района Ильнур Шакиров, глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов, начальник отдела содержания и благоустройства комитета внешнего благоустройства исполкома города Марат Ахметзянов и другие.

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