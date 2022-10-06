Власти Казани создали комиссию для определения мест, где запрещена продажа алкоголя

В столице Татарстана создана специальная комиссия по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции, включая в том числе и заведения общепита. Постановление исполкома города опубликовано в очередном Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Председателем комиссии станет сам руководитель исполкома столицы РТ Рустем Гафаров. В состав этой структуры также войдут его заместители, главы городских районов, представители управлений культуры, здравоохранения и образования, начальник территориального органа Госалкогольинспекции и ряд других лиц.

Предусмотрено также участие делегатов от заинтересованных жителей Казани. А пост секретаря комиссии займет председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

Как следует из положения о комиссии, постоянно действующий совещательный орган займется рассмотрением проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется установить или отменить ранее установленные, увеличить или уменьшить границы прилегающих территорий, где нельзя продавать спиртное.

Комиссия также будет рассматривать замечания и предложения по определению границ, которые прилегают к организациям и объектам, где не допускается розничная продажа спиртного.