Власти Казани снесут почти 30 незаконных киосков и гаражей

В Казани составили очередной перечень незаконно установленных объектов, подлежащих демонтажу. Среди них 19 торговых киосков и автофургонов и 10 гаражей в разных районах, следует из постановления исполкома города.

Среди торговых объектов, подлежащих сносу, – базы хранения ООО «Гермес» в Ново-Савиновском районе. Среди «обреченных» на демонтаж самовольно установленных гаражей – постройки по ул.Латыпова, 62, ул.Большая Красная, 57а, ул.Фучика, 4 и другие.

Исполком установил для каждого объекта сроки на добровольный демонтаж. В случае, если за это время собственник объект не уберет, власти города снесут его принудительно.