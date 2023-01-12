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Ру Тат
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Казань
12 января 2023  11:28

Власти Казани снесут магазин в центре города

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Власти Казани распорядились снести самовольно построенный магазин в центре города – он находится по ул.Техническая около остановки «Площадь Вахитова». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

Кирпичный одноэтажный магазин площадью 18 кв.м построен собственником незаконно. Никаких сведений о нем нет, однако права на земельный участок закреплены за городом, отмечается в документе.

В течение трех месяцев собственник может ликвидировать магазин сам, в противном случае это сделают принудительно.

Помимо этого, власти Казани. демонтируют 11 незаконно установленных объектов, среди которых – торговые павильоны и автофургоны в разных районах города.

 

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