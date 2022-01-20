Власти Казани снесут еще шесть самовольно установленных торговых объектов

В Казани будут демонтированы еще шесть самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня в сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Среди объектов, подлежащих демонтажу, — три торговых. Они расположены возле дома №12а по ул. Лейтенанта Красикова, №15а по ул. Алтынова и №12 по Кайбицкой. Кроме того, предполагается демонтаж трех автофургонов по адресам: ул. Айдарова, №8а, ул. Зорге, №75, ул. Аделя Кутуя, №7. Владельцы всех точек не установлены.

В то же время им дается срок на добровольный демонтаж — с 20 по 24 января. Принудительный демонтаж городские власти осуществят с 25 января по 25 апреля.