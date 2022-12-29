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Общество
29 декабря 2022  10:36

Власти Казани снесут еще семь незаконно установленных ларьков и павильонов

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В Казани демонтируют еще семь незаконно установленных торговых точек. Объекты — ларьки и павильоны — расположены по ул. Адоратского, Ибрагимова, Меридианной, Амирхана, Кайбицкой, Зорге и пр. Ямашева, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

С 29 декабря по 2 января собственники объектов могут демонтировать их самостоятельно. В противном случае ларьки снесут в принудительном порядке. После демонтажа их переместят на базу хранения по ул. Набережной в Отарах.

#демонтаж #демонтаж незаконно установленных киосков
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