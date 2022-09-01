Власти Казани снесут еще более 30 незаконных ларьков и торговых павильонов

Власти Казани снесут еще 31 незаконно установленный объект на территории города. В список попали автофургоны, торговые объекты и павильоны, собственники которых неизвестны. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Объекты находятся на Мамадышском тракте, улицах Мавлютова, академика Сахарова, Гагарина, Адоратского, Пионерской и других. Исполком сообщает, что владельцы объектов могут демонтировать их самостоятельно — на это им отводится срок с 1 по 5 сентября. В противном случае ларьки и павильоны снесут принудительно.

После демонтажа их отправят на базу хранения в Ново-Савиновском районе Казани (ул.Воровского).