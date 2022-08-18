Власти Казани снесут 4 аварийных жилых дома в Советском районе города

Четыре многоквартирных дома, расположенные в разных частях Советского района Казани, признаны аварийными и будут снесены. Соответствующие постановления подписаны в городском исполкоме и опубликованы в сегодняшнем сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Согласно документам для муниципальных нужд путем выкупа будут изъяты жилые помещения в домах, расположенных по адресам:

ул.Каспийская, 8;

ул.Карбышева, 12;

ул.Губкина, 25;

ул.Карьерная, 1а.

Кроме того, для муниципальных нужд будут изъяты земельные участки, занимаемые перечисленными зданиями.