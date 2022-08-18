Власти Казани снесут 4 аварийных жилых дома в Советском районе города
Четыре многоквартирных дома, расположенные в разных частях Советского района Казани, признаны аварийными и будут снесены. Соответствующие постановления подписаны в городском исполкоме и опубликованы в сегодняшнем сборнике документов и муниципальных правовых актов.
Согласно документам для муниципальных нужд путем выкупа будут изъяты жилые помещения в домах, расположенных по адресам:
- ул.Каспийская, 8;
- ул.Карбышева, 12;
- ул.Губкина, 25;
- ул.Карьерная, 1а.
Кроме того, для муниципальных нужд будут изъяты земельные участки, занимаемые перечисленными зданиями.