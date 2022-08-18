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Ру Тат
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Строительство
18 августа 2022  10:02

Власти Казани снесут 4 аварийных жилых дома в Советском районе города

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Четыре многоквартирных дома, расположенные в разных частях Советского района Казани, признаны аварийными и будут снесены. Соответствующие постановления подписаны в городском исполкоме и опубликованы в сегодняшнем сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Согласно документам для муниципальных нужд путем выкупа будут изъяты жилые помещения в домах, расположенных по адресам:

  • ул.Каспийская, 8;
  • ул.Карбышева, 12;
  • ул.Губкина, 25;
  • ул.Карьерная, 1а.

Кроме того, для муниципальных нужд будут изъяты земельные участки, занимаемые перечисленными зданиями.

#снос домов
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