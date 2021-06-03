Власти Казани разыграют право на размещение пяти сезонных торговых точек

В Казани пройдет аукцион на право размещения пяти сезонных торговых точек. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии за 3 июня.

«Комитет потребительского рынка Казани проводит 25 июня 2021 года электронный аукцион по продаже прав на размещение сезонных торговых точек по реализации овощей, фруктов и ягод на территории Казани», — сообщается в документах.

Объекты торговли разыграют по адресам: Проспект Ямашева 17, улица Зорге 75, Проспект Победы 35, Ю. Фучика 14 и Зорге 101.

Первый период размещения разрешен на пять месяцев. Начальная цена за один период размещения на объекте варьируется от 25 до 26,2 тыс. рублей.