Власти Казани разработали семилетнюю программу по развитию поселков

В Казани разработали семилетнюю программу по развитию поселков, которая будет связана с инвестиционными проектами ресурсоснабжающих предприятий, в том числе «Газпрома». Об этом мэр города Ильсур Метшин объявил на XXI сессии Казгордумы, прошедшей сегодня в Ратуше. В сессии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Всего в Казани на сегодня насчитывается 97 поселков, в которых живут более 200 тыс. человек – почти в три раза больше, чем во всей Елабуге или в два раза больше, чем в Зеленодольске, отметил Метшин. При этом входящие в состав Казани поселки активно разрастаются, уже треть строящегося жилья в городе приходится на частный сектор. В качестве примера мэр привел Салмачи, которые за 25 лет выросли в 10 раз.

«В жилых массивах, в пригороде копятся проблемы. Жители поселков, являясь такими же горожанами, требуют столичных условий проживания: качественных дорог, надежного ресурсоснабжения, транспортной доступности, обеспеченности социальными объектами. Решить эти проблемы только силами Казани нельзя», – подчеркнул мэр

В качестве решения проблем он предложил реализацию программы «Поселок», которую необходимо связать с инвестиционными проектами «Сетевой компании», «Газпрома» и «Водоканала». По словам главы города, сейчас эта программа находится на рассмотрении в Правительстве республики.