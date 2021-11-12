Власти Казани рассмотрели 12 проектов по строительству и реконструкции зданий

Фото: kzn.ru

Рабочая группа по строительству и реконструкции архитектурных объектов на территории исторического поселения Казани сегодня рассмотрела 12 проектов по строительству и реконструкции архитектурных объектов. Одиннадцать из них утверждены и будут переданы на согласование Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, а один отправлен на доработку, сообщает сайт kzn.ru.

Сначала участники заседания обсудили семиэтажный (что соответствует нормативам) жилой комплекс на улице Адмиралтейская. По словам главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной, проектировщики изучили историю местности и доработали проект.

Фото: © kzn.ru

«Это место знакомо всем. Оно граничит со старым руслом реки Казанки. <…> Специалисты учли все пешеходные связи, которые уже сформировались, и наметили новые. Были у нас также просьбы, чтобы с улицы Урицкого просматривался Зилантов монастырь. Все эти замечания были учтены», — отметила она.

Заслуженный архитектор Татарстана Сергей Саначин добавил, что с архитектурной точки зрения объект выполнен хорошо и удобно, но имеются некоторые замечания к территории. Собравшиеся решили поддержать проект с учетом рекомендаций по улучшению рельефа.

Фото: © kzn.ru

Комиссия одобрила и торгово-гостиничный комплекс на улице Петербургская. При этом мэр Казани Ильсур Метшин предложил доработать проект.

Без замечаний собравшиеся одобрили проекты многофункционального комплекса гостиничного типа на улице Петербургская, четырехэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на улице Московская, многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями на улице Нариманова и индивидуального жилого дома на улице Курашова.

Фото: © kzn.ru

Кроме того, участники заседания поддержали проект архитектурного решения внешнего облика существующего здания подстанции «Казанка» и концепцию развития квартала, ограниченного улицами Яхина, Чернышевского, Гаяза Исхаки и Московская. Согласован и проект многоуровневого служебного гаража для автотранспорта Кабинета Министров РТ на улице Подлужная.

Вопросы у экспертов вызвала концепция строительства жилого комплекса на улице Достоевского, включая вид объекта со стороны улицы Чехова. После дискуссии они пришли к общему решению и одобрили проект.

Административное здание Межрайонной инспекции ФНС России №20 по Татарстану на улице 25-го Октября также спровоцировало дополнительное обсуждение. Главный архитектор Казани рассказала, что прилегающие к объекту два здания возведены из красного кирпича, но сейчас оштукатурены. Ильсур Метшин предложил совместно с главой районной администрации обсудить с собственниками их планы по поводу этих двух объектов. «Это поможет нам не гадать и рассчитывать, что они когда-нибудь реставрируют их под красный кирпич, а уже принять обоснованное решение», — объяснил свое предложение мэр.

Фото: © kzn.ru

Больше всего сомнений у участников комиссии вызвал проект 3-й очереди гостиничного комплекса на улице Калинина. Глава города поручил пересмотреть архитектурное решение и доработать этот проект.

Мэр Казани заметил, что подобные рабочие встречи имеют огромное значение для развития архитектуры города и уже дают определенный результат. «Архитектура города подтянулась, стала интереснее и понятнее. Благодаря совместной деятельности к нам идут не только местные девелоперы, но и предприниматели из других республик и стран. <…> Все это очень большая работа, и уровень развития радует», — подчеркнул Ильсур Метшин.