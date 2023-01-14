Власти Казани рассказали об аварии на Дубравной, из-за которой затопило 2,5 км дорог

Минувшей ночью на сетях «Водоканала» произошла авария, из-за которой в итоге вода затопила почти 2,5 км проезжей части на участке с ул.Дубравная до пр.Победы. Об аварии власти города узнали от жителей, сообщил глава администрации Вахитовского и Приволжского районной Альберт Салихов. Вода затопила почти 2,5 км дорог на участке проезжей части с ул.Дубравная до пр.Победы.

«В 2 часа ночи воду остановили, удалось при этом не отключить ни один дом. Утром мы обработали пескосоляной смесью и реагентом наледь», – сообщил Салихов на своей странице в соцсетях.

Работа, по его словам, продолжается весь день – сначала откачивали воду, а затем убирали наледь. Вместе с тем сейчас «Водоканал» еще ремонтирует трубопровод.