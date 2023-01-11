Власти Казани рассказали, когда в городе отключат новогоднюю иллюминацию

Праздничную новогоднюю иллюминацию в Казани начнут отключать через неделю. Об этом городской Комитет внешнего благоустройства сообщает в своем телеграм-канале.

«Сделать сияющие фото можно будет еще как минимум неделю. Мы планируем начать демонтаж арок на ул. Кремлевской, Баумана, площади Свободы, а также иллюминации на центральных площадках с 20 января», – рассказали в пресс-службе комитета.

Отмечается, что тогда же начнут демонтировать центральную городскую елку, установленную у Центра семьи «Казан». Арки в парке «Черное озеро» будут включать, пока не закроют каток.

«Эти планы могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий», – добавили в пресс-службе.