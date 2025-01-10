Власти Казани рассказали, когда начнут убирать елки после новогодних праздников

Демонтаж елок после новогодних праздников начнется в Казани после 15 января. Об этом сказал начальник городского управления культуры Азат Абзалов на брифинге в Кабмине РТ.

«Демонтаж начнется после 15 января. Это большой объем конструкций, произойдет все не в один день, постепенно. Но елки уже прекратят свою работу», – пояснил докладчик, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Старый Новый год проводят 13 января в 17:00 у Центра семьи «Казан». Это мероприятие станет завершающим праздничным событием у главной елки города, после чего начнется демонтаж. Иллюминация на казанских улицах пока сохранится.

Власти Казани также заметили тренд на прогулки по украшенным городским улицам. Всего события на открытом воздухе в парках, скверах и в Казанском Кремле, посетили 875 тыс. человек.