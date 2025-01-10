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Власти Казани рассказали, когда начнут убирать елки после новогодних праздников
Демонтаж елок после новогодних праздников начнется в Казани после 15 января. Об этом сказал начальник городского управления культуры Азат Абзалов на брифинге в Кабмине РТ.
«Демонтаж начнется после 15 января. Это большой объем конструкций, произойдет все не в один день, постепенно. Но елки уже прекратят свою работу», – пояснил докладчик, отвечая на вопрос «Татар-информа».
Старый Новый год проводят 13 января в 17:00 у Центра семьи «Казан». Это мероприятие станет завершающим праздничным событием у главной елки города, после чего начнется демонтаж. Иллюминация на казанских улицах пока сохранится.
Власти Казани также заметили тренд на прогулки по украшенным городским улицам. Всего события на открытом воздухе в парках, скверах и в Казанском Кремле, посетили 875 тыс. человек.
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