Власти Казани расселят аварийный дом по улице Урицкого

В Казани ожидается расселение аварийного дома №4 по улице Урицкого, а также изъятие участка, на котором он находится. Объект был признан аварийным и подлежащим сносу еще в сентябре 2014 года, то есть расселение произойдет спустя почти восемь лет после соответствующего постановления исполкома.

«Изъять путем выкупа для муниципальных нужд жилые помещения дома №4 по ул. Урицкого согласно приложению. Изъять для муниципальных нужд земельный участок кадастровый номер 16:50:090104:22 площадью 1849,0 кв. м, занимаемый многоквартирным домом №4 по ул. Урицкого», — говорится в документе, опубликованном в сборнике документов и правовых актов исполкома.

24 жилых помещения выкупят у собственников. Оценку рыночной стоимости объектов проведет Управление жилищной политики исполкома.

Срок действия постановления составляет три года.