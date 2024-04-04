Власти Казани распорядились демонтировать незаконный павильон на ул.Зорге

Власти Казани предупредили о демонтаже еще одного самовольно и незаконно установленного торгового объекта в городе. Решение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома.

На этот раз решение принято относительно торгового павильона по улице Рихарда Зорге. Объект, согласно распоряжению, был выявлен еще в конце 2022 года. Собственник может демонтировать его самостоятельно до 8 апреля, в противном случае павильон уберут с улицы принудительно в срок до 7 июля.