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Власти Казани распорядились демонтировать незаконный павильон на ул.Зорге
Власти Казани предупредили о демонтаже еще одного самовольно и незаконно установленного торгового объекта в городе. Решение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома.
На этот раз решение принято относительно торгового павильона по улице Рихарда Зорге. Объект, согласно распоряжению, был выявлен еще в конце 2022 года. Собственник может демонтировать его самостоятельно до 8 апреля, в противном случае павильон уберут с улицы принудительно в срок до 7 июля.
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