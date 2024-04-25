Власти Казани признали нежилыми квартиры в шести домах

Квартиры и помещения в шести домах Казани признаны нежилыми. Все они находятся в аварийных и подлежащих сносу домах, следует из сборника документов и правовых актов исполкома города.

Так, в доме №16 по улице Бирюзовой нежилыми признаны девять помещений в восьми квартирах, в доме №11 по улице Железнодорожников — 11 помещений, в доме №19 по улице Ново-Азинской — 12, в доме №25 по этой же улице — 13, в доме №23 — 10, в доме №21 — девять.