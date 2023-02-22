Власти Казани предупредили о демонтаже восьми торговых точек и автофургонов

В Казани сносят еще восемь незаконно размещенных объектов. Это торговые объекты, павильоны и автофургоны. Список опубликован в сборнике документов и правовых актов исполкома РТ.

Объекты находятся на Мамадышском тракте, проспекте Победы, ул.Чкалова, Декабристов, Лукина, Адоратского и Центральной.

Собственники могут демонтировать объекты добровольно — на это им отводится срок до 6 марта. В противном случае ларьки и автофургон демонтируют принудительно и отправят на базу хранения по ул.Набережной в Отарах.

Принудительный снос запланирован в период с 7 марта по 4 июня этого года.