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Новости Татарстана и Казани
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Власти Казани предупредили о демонтаже восьми торговых точек и автофургонов
В Казани сносят еще восемь незаконно размещенных объектов. Это торговые объекты, павильоны и автофургоны. Список опубликован в сборнике документов и правовых актов исполкома РТ.
Объекты находятся на Мамадышском тракте, проспекте Победы, ул.Чкалова, Декабристов, Лукина, Адоратского и Центральной.
Собственники могут демонтировать объекты добровольно — на это им отводится срок до 6 марта. В противном случае ларьки и автофургон демонтируют принудительно и отправят на базу хранения по ул.Набережной в Отарах.
Принудительный снос запланирован в период с 7 марта по 4 июня этого года.
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