Власти Казани предупредили о демонтаже еще 16 незаконных ларьков и автофургонов

В Казани снесут еще 16 незаконно установленных торговых объектов. В список вошли автофургоны, летнее кафе, торговые точки и павильоны. Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Объекты расположены на Оренбургском тракте, ул. Зорге, Тульской, Тэцевской, Журналистов, пр. Победы, ул. Кайбицкой, Чистопольской, Фучика, Симонова, Вишневского и Айдарова. Собственники могут демонтировать их добровольно — на это им отводится срок до 23 января. В противном случае они будут снесены принудительно в период с 24 января по 23 апреля 2023 года.

Демонтированные объекты отправят на базу хранения в Отарах (ул. Набережная, д. 2Б).