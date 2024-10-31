Власти Казани предоставят субсидии для бизнеса по переработке вторсырья

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Казанские предприниматели, чья деятельность связана с переработкой вторсырья, могут получить субсидии из городского бюджета. Соответствующее постановление опубликовано в сетевом издании муниципальных правовых актов.

Поддержка может быть оказана в двух случаях. В первом из них субсидия предоставляется на покупку оборудования для переработки. Возмещению подлежит половина стоимости купленных товаров, однако размер выплаты не может превышать 2 млн рублей. Кроме того, до 1 млн рублей смогут вернуть предприниматели, которые займутся строительством либо обустройством мест сбора отходов.

Подчеркнуто, что от каждой организации может быть подана только одна заявка. Субсидии получат предприятия, которые зарегистрированы в Едином реестре субъектов МСП и работают на территории столицы Татарстана.

Для получения средств нужно заполнить заявку и подкрепить ее рядом документов. Обращения принимаются с 11 по 20 ноября в комитете экономического развития. Поданные заявки будут рассмотрены специальной комиссией.