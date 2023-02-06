Власти Казани предоставили рекламщикам отсрочку платежей на 90 млн рублей

Исполком Казани в 2022 году поддержал рекламный рынок города через отсрочку платежей в размере более 90 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления наружной рекламы и информации Казани Аскар Багаутдинов.

Он отметил, что все основные участники рекламного рынка смогли адаптироваться к новым эконмическим условиям. В то же время в первой половине 2022 года рынок понес серьезные потери.

«Кроме того, в прошлом году рекламные компании несли дополнительную нагрузку по выплатам отсроченных платежей за пандемийный 2020 год. Участники рынка обратились за поддержкой в мэрию Казани. В итоге было принято решение об отсрочке на один год платежей за 2-й и частично за 3-й кварталы 2022 года. Сумма отсроченных на 2023 год платежей составила 90,9 млн рублей», – сообщил Багаутдинов.