Власти Казани предоставили на улице Рахимова участок для постройки религиозного объекта

Исполком Казани выделил Русской православной церкви (РПЦ) участок под строительство религиозного объектана улице Рахимова. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии за 3 июня.

«Предоставить Местной православной религиозной организации — приходу в честь

иконы Божией Матери „Всецарица“ г.Казани Республики Татарстан Казанской епархии

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 16:50:200201:456», — сообщается в документах.

Участок общей площадью 2,7 тыс. кв метров расположен на улице Рахимова в Московском районе города.

Общественные обсуждения по строительству религиозного объекта на участке продлятся до 1 июля 2021 года.