Власти Казани потратят на проведение «Ночного велофеста» более 2,2 млн рублей

В Казани на проведение «Ночного велофеста» потратят более 2,2 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Организация и проведение мероприятия „Ночной Велофест“. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 246 600 рублей», — сообщается в документах.

К мероприятию подготовят рассказы, которые будут озвучены голосами известных и значимых для города Казани людей, например, мэра города, известных казанских краеведов, искусствоведов и политических деятелей. Всего таких рассказов будет восемь, продолжительностью 8-10 минут. На фестивале будут работать 25 веломаршалов.

Также на «Ночном велофесте» будет организована музыкальная программа.

Финансироваться мероприятие будет из бюджета Казани.