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Ру Тат
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25 мая 2021  19:00
Марат Ишкильдин

Власти Казани потратят на проведение «Ночного велофеста» более 2,2 млн рублей

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В Казани на проведение «Ночного велофеста» потратят более 2,2 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. 

«Организация и проведение мероприятия „Ночной Велофест“. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 246 600 рублей», — сообщается в документах. 

К мероприятию подготовят рассказы, которые будут озвучены голосами известных и значимых для города Казани людей, например, мэра города, известных казанских краеведов, искусствоведов и политических деятелей. Всего таких рассказов будет восемь, продолжительностью 8-10 минут. На фестивале будут работать 25 веломаршалов. 

Также на «Ночном велофесте» будет организована музыкальная программа. 

Финансироваться мероприятие будет из бюджета Казани.

#ночной велофест
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