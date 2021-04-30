Власти Казани потратят на мероприятия к Дню России более 9,5 млн рублей

В 2021 году на организацию и проведение мероприятий в честь дня России в Казани будет направлено 9,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Услуги по организации и проведению культурных мероприятий, посвященных Дню России. Начальная (максимальная) цена контракта — 9 546 924 рубля», — сообщается в документах.

Специально к празднику будут выделены открытая площадка площадью около 4 тыс. кв. метров, рассчитанная на более 5 тыс. человек, сцена, светодиодный экран размером около 80 кв. метров.

На концерт к Дню России планируют пригласить российских поп-музыкантов, лауреатов и победителей премий «Муз-ТВ», «Золотой граммофон», записавших не менее двух студийных альбомов.

Также на сцене организуют выступления ансамблей народного, эстрадного и современного танцев, шоу-театра, детского танцевального коллектива и вокальных ансамблей.

Трансляция мероприятий, которые пройдут 12 июня, будет вестись на федеральном телевизионном канале в режиме реального времени.

Программа будет финансироваться из бюджета РТ.